Смешко: Фейкові новини найбільш діють на людей, які хочуть мати прості відповіді на складні запитання (відео)

Про це Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Надзвичайний і Повноважний Посол, генерал — полковник заявив у програмі «Модуль знань»- «Інформаційна безпека як складова гібридної війни» на UA.Радіо Культура, 23 вересня 2019 року.

Для цього (для боротьби з фейками - ред.) треба піднімати політичну культуру, і знову, крім засобів масової інформації, шкіл, університетів - нема кому цим займатися.

Але це - питання, за яке повинна опікуватися не тільки держава, а й правдиві політичні партії, якщо вони ідеологічні, якщо вони дійсно мають ідеологію побудови демократії, - впевнений політик.

