СМИ узнали, кто станет пресс-секретарем Зеленского

По информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский назначит на должность собственного пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в Администрации президента.

По словам собеседника, соответствующий указ о назначении Мендель должны опубликовать 3 июня в 13.30.

Несколько дней назад в сети появилась информация, что конкурс на должность выиграла Мендель.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 июня, в 13:00 проведет брифинг на крыльце Администрации президента в Киеве