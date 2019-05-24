Стало известно, почему в России заблокировали "Слугу народа"

Специально для тех, кто все утро мучился вопросом, почему на российском YouTube заблокировали все серии проекта "Слуга народа", спешу сообщить, что никакой зрады в этом нет. Оказывается, эксклюзивные права на сериал студии "Квартал 95" приобрел принадлежащий компании "Яндекс" онлайн- сервис"КиноПоиск".

Теперь зрителям России и СНГ шоу будет доступно исключительно в онлайн- сервисе. И, кстати, если вам не нравится сам факт сделки с россиянами, то тоже можете расслабиться: заключалась она между "КиноПоиском" и международным дистрибутором Eccho rights. Контракт начал действовать в ночь с 23 на 24 мая.

С другой стороны, нашему новоизбранному президенту хорошо бы наконец-то подумать об имидже. Кто бы ни продавал права на сериал, в котором главную роль играет украинский гарант, а "Яндекс" (и, соответственно, "КиноПоиск") в Украине по-прежнему запрещен. Вот и делайте выводы.

По материалам tjournal.ru, Медианяня