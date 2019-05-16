Студия "Квартал 95" выиграла еще один суд по отмене запрета "Сватов"

День, когда мы снова увидим в эфире украинских телеканалов сериал "Сваты", близок как никогда. В конце марта студия "Квартал 95" выиграла суд первой инстанции по делу об отмене запрета проекта, а вчера это решение подтвердилось в апелляции.

Говоря казенным языком, Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 26 марта 2019 года, которым удовлетворен иск ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" и ООО "Киноквартал" к Министерству культуры Украины, Государственному агентству Украины по вопросам кино и Службе безопасности Украины.

На Плюсах уже объявили о своей радости по этому поводу: "Группа "1+1 медиа" рада, что при принятии решения в сложившейся ситуации суд руководствовался именно фактами, а не предположениями со стороны указанных выше государственных органов и ведомств. Данное решение в очередной раз подтвердило избирательность и предвзятость государственных органов в отношении отдельных участников рынка, в частности группы "1+1 медиа", - говорится в заявлении вещателя.

В нем же сообщается, что сериал скоро вернется на экраны, но дату, когда это случится, объявят позже. По материалам пресс-службы 1+1, Медианяня.