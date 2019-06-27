Суд отменил розыск главреда "Страна.ua" Гужвы

Розыск главного редактора "Страны" Игоря Гужвы отменили в связи с тем, что Шевченковский районный суд Киева установил его местонахождение. Гужва получил в Австрии политическое убежище.

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск главного редактора интернет- издания "Страна" Игоря Гужвы, сообщили 26 июня в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на запрос "Українських новин".

"Определением Шевченковского районного суда Киева от 13 мая 2019 года отменен розыск обвиняемого Г. в данном деле в связи с установлением его места нахождения и получения им политического убежища в Австрийской Республике", - сказано в сообщении.

В Шевченковском райсуде на стадии судебных дебатов находится уголовное производство, в рамках которого Гужву обвиняют в неуплате налогов.

22 июня 2017 года Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве $10 тыс. за неразмещение материалов, компрометирующих нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько. 24 июня Гужву взяли под стражу с альтернативой залога в 544 тыс. грн. 27 июня он вышел из Лукьяновского СИЗО в Киеве, а 31 января 2018 года выехал в Вену и попросил политического убежища.

6 февраля 2018 года суд в Украине заочно принял решение о задержании Гужвы. В Украине его объявили в розыск. 1 октября он заявил, что австрийские власти предоставили ему политическое убежище. По материалам Гордон.