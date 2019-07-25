У Зеленского рассказали о ходе расследования дела по видео с фурой

ледствие собрало всю информацию по обвинениям и предполагаемому автору скандального видео, на котором Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик. Об этом сообщила команда Зеленского в Facebook, передает УНН.

"Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя на телеграмм-канале экс-президент Порошенко? Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля"!" - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в команде, старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции "уже собрал всю информацию по обвинениям и предполагаемом авторе "шедеврального" видео".

"Судьба автора будет несладкой - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Нацполиция работает максимально эффективно и виновные будут наказаны в ближайшее время", - заявили в команде Зеленского.

Ранее, накануне второго тура выборов президента Украины, в Telegram-канале "Европейское будущее Украины" было обнародовано видео, на котором грузовик сбивает тогда еще кандидата в на пост главы государства Владимира Зеленского.

Напомним, что по данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.