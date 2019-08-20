Угрупування із Кривого Рогу скуповувало бази з персональними даними та обкрадало українців за допомогою даних із соцмереж

Угрупування із Кривого Рогу скуповувало бази з персональними даними, доповнювало їх відомостями з соцмереж і перевипускало SIM-карти своїх жертв, після чого отримувало доступ до їхніх банківських рахунків.

Четверо жителів Кривого Рогу на чолі з жінкою крали гроші з банківських рахунків українців, використовуючи мобільні номери. У вівторок, 20 серпня, прес-служба Нацполіції повідомила про затримання організатора та учасника групи.

Зазначається, що зазвичай обкрадали рахунки вчителів, працівників медустанов, різноробочих, використовуючи їхні зарплатні карти.

Бази даних з номерами зловмисники купували на закритих форумах в мережі, а дані для перевипуску SIM-карт знаходили в соцмережах.

Працівники кіберполіції за участю служби безпеки АТ Альфа-Банк встановили, що до складу групи входило четверо мешканців Кривого Рогу, а створила всю злочинну схему і координувала дії виконавців 40-річна жінка.

Усі крадіжки коштів були пов'язані з деактивацією роботи SIM-карти фінансового номера клієнтів банку (номер, який прив'язують до банківського рахунку для перевірки і здійснення операцій).

Персональні дані громадян для створення дубліката SIM-карти зловмисники вибирали переважно з соцмереж (прізвище, ім'я, дата народження, близькі контакти, телефон тощо).

Маючи всю необхідну інформацію, спільники створювали дублікати, за допомогою яких і отримували доступ до банківських рахунків потерпілих. А система віддаленого управління рахунками надавала їм дозвіл на проведення банківських операцій без відома власників.

За попередніми даними, злочинні дії групи завдали близько 1,5 мільйона гривень збитків.

"Більшу частину отриманих грошей зловмисники програвали в різних онлайн- казино і на спортивних ставках", - зазначає кіберполіція.

В офісі, квартирі учасників групи і їхніх автомобілях поліцейські провели одночасно вісім обшуків - вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, понад тисячу дублікатів SIM-карт, близько сотні банківських карток, зброю і чорнові записи.

Двох підозрюваних затримали, їм обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави. Вирішується питання про оголошення підозри їхнім спільникам.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала шахраїв, які привласнювали гроші тяжкохворих людей.

А в Черкасах спіймали кібершахраїв, які закуповували техніку за чужими кредитками. Серед потерпілих, чиїми краденими картами він користувався, були не тільки українці, а й іноземці.