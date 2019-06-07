В Госскино рассказали, почему сериал о Чернобыле снимали не в Украине

Мини-сериал Чернобыль не снимали на территории Украины по причине отсутствия возможности возврата средств на производство его создателям

Об этом в Facebook заявил глава Госкино Филипп Ильенко, информирует "DsNews".

"Про сериал "Чернобыль" и Украину. Основные съемки этого сериала (а также множество других сериалов и фильмов) прошли не на территории нашей страны по очень простой причине - у нас до сих пор нет cash rebates, то есть возвратов государством производителю части произведенных расходов на съемку фильма, которые существуют в большинстве стран Европы и мира", - пояснил Ильенко.

Он отметил, что уже давно предлагается запустить в нас такую систему, и по инициативе Госкино даже был принят в 2017 году соответствующий закон.

"Однако этот замечательный закон не работает, ведь необходимо также внести изменения в Бюджетный кодекс Украины. Надеюсь, теперь народные депутаты осознают, насколько это важно. Регистрационный номер законопроекта - 3240, он уже подготовлен Бюджетным комитетом ко второму чтению, и его вполне может принять еще этот созыв парламента", - написал глава Госкино.

Сериал "Чернобыль" - пятисерийный британо-американский мини-сериал, срежиссированный Крейгом Мазиным и Юганом Ренко. Премьера исторической драмы совместного производства американского кабельного канала HBO и британского Sky Atlantic состоялась 6 мая 2019. События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции, одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В центре внимания рассказ участника событий, который выжил после взрыва.