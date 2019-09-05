В сеть "слили" 419 миллионов номеров пользователей Facebook

В интернете появилась база данных с несколькими сотнями миллионов телефонных номеров пользователей Facebook.

Об этом сообщает TechCrunch.

Отмечается, что более 419 млн записей о номерах, привязанных к аккаунтам соцсети, и ID этих аккаунтов оказались в свободном доступе, из них 133 млн записей номеров жителей США, 50 млн записей жителей Вьетнама, еще 18 млн - Великобритании. В некоторых записях были имена пользователей. Читайте также: Twitter "отбил" у хакеров страницу своего директора Джека Дорси

В TechCrunch предположили, что сведения могли облегчить отправку спама владельцам телефонов и учетных записей.

В Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключенной в апреле 2018 года