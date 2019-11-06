В Украине хотят ввести ответственность за "манипулирование общественным мнением" журналистами

В Украине планируют усилить ответственность журналистов за распространение ложной или манипулятивной информации, заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на парламентских слушаниях о безопасности журналистов.

Как пишет "Громадське", по словам министра в законодательство планируется ввести понятие "манипулирование общественным мнением" и его критериев. Бородянский заявил, что за осуществление манипулирования общественным сознанием и заказ такого манипулирования могут ввести как административную, так и уголовную ответственность.

"В последнее время у меня происходит много дискуссий относительно свободы слова и грани между ее защитой и манипуляциями. Так, мы понимаем и знаем, что эта грань очень тонкая, и я понимаю, что важнейшая задача государства - выстроить этот баланс между защитой своего информационного пространства и защитой свободы слова. Именно поэтому защита журналистов и ответственность за искажение общественного мнения - это неразрывные части", - сказал Бородянский.

Он добавил, что, прежде всего, задача власти - обеспечить безопасность журналистов и гарантировать условия, при которых они могут честно и профессионально выполнять свою работу. В частности министр считает, что должна быть усилена ответственность за обнародование данных журналистов. Соответствующие изменения, по его словам, планируется внести в законодательство. По материалам Зеркало недели. Украина.