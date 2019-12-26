В Украине запускают онлайн-кинотеатр с украинским кино

С 31 декабря в тестовом режиме запустится онлайн-кинотеатр "Такфлікс". Основатель проекта - украинскаярежиссер и продюсер Надежда Парфан. Об этом сообщает The Village.

По словам Парфан, украинская аудитория не всегда получает доступ к новым украинским фильмам: в кино их ставят на очень ограниченный период времени, или в неудобное время, а на онлайн-сервисах оно "теряется в тени коммерческого контента". И "Такфлікс" призван это исправить.

Он будет работать как стриминговая платформа для нового украинского кино. Здесь будут размещать авторские и независимые фильмы, снятые в Украине за последние годы.

Сервис будет платным. На отдельные фильмы можно будет купить билет в кино прямо на сайте. 50% от продажи билетов будут получать режиссеры и творцы фильмов.

Первым фильмом, который выложат на сервисе для просмотра, станет антиутопия Корнея Грицюка "2020: Безлюдна країна". Фильм описывает события условного 2020 года, когда из Украины уехало все население и осталось всего восемь человек.

В будущем на этой же площадке планируется запустить краудфандинг для сбора средств на съемку украинскихфильмов. По материалам https://ain.ua