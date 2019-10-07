Вышинский стал исполнительным директором ИА "Россия сегодня"

Подозреваемый в Украине в государственной измене Кирилл Вышинский назначен исполнительным директором международного информационного агентства "Россия сегодня". Гендиректором МИА "Россия сегодня" выступает российский пропагандист Дмитрий Киселев.

Журналист Кирилл Вышинский, работавший в Украине главным редактором агентства "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором международного информационного агентства "Россия сегодня", сообщили 7 октября ТАСС в МИА "Россия сегодня".

Медиагруппа "Россия сегодня" представлена агентством "РИА Новости" и новостным агентством и радио Sputnik. Генеральным директором МИА "Россия сегодня" выступает российский пропагандист Дмитрий Киселев, главным редактором - Маргарита Симоньян.

5 мая 2018 года Вышинского в Киеве задержали по подозрению в госизмене. 17 мая суд арестовал его.

Журналист заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению". В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что пребывает в статусе подозреваемого.

28 августа 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи, изменив меру пресечения на личное обязательство.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, - политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка. России выдали 35 человек, в числе которых был и Вышинский.

24 сентября стало известно, что Вышинский войдет в Совет по правам человека при президенте РФ. Также он будет вести программу "Настоящая Украина" на российском телевидении. По материалам Гордон.