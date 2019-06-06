YouTube вводит запрет на видео, восхваляющие идеологию нацизма, в том числе отрицающие Холокост

Видеохостинговый сайт Youtube собирается усилить борьбу против экстремизма, дискриминации и ксенофобии.

В связи с этим платформа вводит запрет на все видео, восхваляющие идеологию нацизма и распространяющие идею превосходства одной социальной группы над другими. Информация об этом была опубликована в среду, 5 июня, в официальном блоге Youtube.

По словам представителей Youtube, борьба с ксенофобией всегда являлась частью их политики. Для этого в 2017 году были ограничены функции комментирования и отправки другим пользователям роликов, распространяющих идею превосходства одной социальной группы над прочими, после чего количество просмотров подобных видео, по данным компании, сократилось на 80 процентов.