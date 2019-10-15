Задержанную в Минске сотрудницу "Фабрики троллей" отпустили

Сотрудницу петербургской "Фабрики троллей" Анну Богачеву, попавшую под санкции США, после задержания в Минске отпустили.

Об этом заявили в Посольстве РФ в Беларуси.

"Российская гражданка Анна Богачева, о "ситуации" с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

О задержании Богачевой в Беларуси со ссылкой на источник ранее сообщило российское агентство РИА Новости.

"Богачева была задержана в гостинице в Минске позавчера около 22 часов. С ней были муж и маленький ребенок - ехали отдыхать. Адвокат Богачевой утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела "о вмешательстве" (в выборы президента США)", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, в феврале 2018 года американские власти обвинили Богачеву во вмешательстве в президентские выборы и включили в санкционный список. По данным США, она приезжала в страну под вымышленными предлогами и собирала нужную информацию.

По информации Радио Свобода, ранее Богачева жила под фамилией Тригга и состояла в ультраправой организации "Русский образ". По материалам ATR.ua