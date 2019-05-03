Желающих стать спикером Зеленского - уже более 3 тысяч

После объявления новоизбранным президентом Владимиром Зеленским открытого конкурса на должность своего спикера, на электронный адрес его команды поступило более 3 тысяч резюме.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Зеленского на запрос Українських Новин.

"На данный момент на электронный адрес HR-департамента команды Владимира Зеленского пришло более 3 тысяч резюме - от обычных людей, которые хотят принять участие в конкурсе и чувствуют уверенность в своих коммуникационных способностях", - говорится в ответе.

Среди кандидатов - профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры.

В том числе, среди претендентов широко известные в украинском обществе личности.

При этом команда не называет фамилий таких кандидатов.

Спикер президента, по данным пресс-службы, должен владеть как минимум тремя языками, а именно украинским, русским и английским, иметь опыт работы в журналистике или публичной деятельности, быть трудоспособным и готовым работать круглосуточно.

Кроме того, спикер должен владеть коммуникационными способностями, иметь быструю реакцию, быть адаптированным к динамичной работе, быть креативным, а также иметь чувство юмора.

Конкурс на эту должность будет проходить в несколько этапов.

ТОП-100 кандидатов получат несколько творческих заданий, например, написать доклад или записать видео на определенную тему.

Оценивать работы кандидатов будут эксперты по работе с персоналом и члены команды Зеленского.

По результатам творческого этапа будет сформирован ТОП-10 лучших из лучших, с которыми будет проводить собеседование руководитель HR-департамента и лично Зеленский.

Все финалисты конкурса обязательно будут проходить проверку службами безопасности и антикоррупционными органами