"1+1" обратился к руководству государства в связи с обысками СБУ

Группа "1+1 медиа" обратилась к руководству государства по поводу действий Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в открытом письме "1+1 медиа".

"Группа 1+1 медиа обращается к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Председателю ВРУ Дмитрию Разумкову, председателю Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Александру Ткаченко, председателю Комитета ВРУ по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу, к первому заместителю председателя Нацсовета по вопросам телерадиовещания Ольге Герасимьюк, к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову и генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке с просьбой обратить внимание на чрезвычайные и беспрецедентные действия Службы безопасности Украины во время досудебного расследования", - говорится в заявлении.

В своем письме "1+1" жалуется на обыски СБУ, которые произошли 5 февраля.

В медиагруппе возмущены тем, что СБУ обычно не реагирует на нарушения, обличаемые программой "Секретные материалы", а "преследует самих журналистов программы".

В письме отмечается, что действия СБУ не могут рассматриваться иначе, чем политический шантаж и способ давления на свободу СМИ.

Открытое письмо за подписью председателя Правления компании Ярослава Пахольчука также направлено дипломатическим представительствам и представительствам международных организаций в Украине с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и не допустить прямого посягательства на свободу слова, предусмотренную статьей 34 Конституции Украины.

Как сообщалось, СБУ вечером 5 февраля начала обыски в здании телеканала "1+1". По словам пресс-секретаря ведомства Елены Гитлянской, следственные действия осуществляются по решению суда. При этом в СБУ подчеркнули, что обыски не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом.

Председатель Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски на телеканале "1+1" проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании Премьер-министра Алексея Гончарука.

По материалам Укринформ.