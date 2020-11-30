Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанію Apple на 10 млн євро (12 мільйонів доларів США) за "агресивну та оманливу" комерційну практику щодо продажів своїх iPhone.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У заяві регулятора зазначено, що компанія рекламувала, що декілька моделей iPhone є водостійкими, при цьому не пояснивши, що вони є такими лише за певних обставин.

Італійське відомство додало, що компанія у своєму дисклеймері вказала, що на її телефони не поширюється гарантія у випадку пошкодження пристрою рідинами. Тому обмануті клієнти не змогли отримувати безкоштовний ремонт смартфону, якщо він отримав пошкодження від води або іншої рідини.

В Apple відмовилися коментувати новину, повідомляє Укрінформ.

У жовтні Антимонопольний комітет Італії розпочав розслідування проти американської компанії Google через можливе зловживання монопольним становищем на ринку інтернет-реклами.