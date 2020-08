Apple спростувала чутки про бажання купити TikTok

Журналіст видання Axios Ден Примак повідомив, що в компанії Apple спростували інформацію в його статті про бажання купити соціальну мережу TikTok.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Twitter журналіста.

State of play: Apple spokesperson tells Axios that there are no discussions about buying TikTok and the company isn't interested. - Dan Primack (@danprimack) August 4, 2020

Раніше у своїй статті Примак повідомляв, що Apple розглядає можливість придбання TikTok і вивчає наразі можливості. У статті говорилося, що угода може бути нетиповою для Apple, оскільки TikTok є багатоплатформовою соціальною мережею та має "політичний підтекст".

Нагадаємо: соцмережа TikTok належить китайській компанії ByteDance. Вона швидко розвивається і становить відчутну конкуренцію іншим платформам, таким як Snapchat, Facebook та Instagram. За матеріалами Укрінформ.