Apple відклала випуск нових iPhone

Компанія Apple у 2020 році планує випустити нові моделі iPhone пізніше звичайного терміну

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на головного фінансового директора Apple Inc. Луку Маестрі.

Нові моделі, швидше за все, з'являться в жовтні, а не у вересні.

"Минулого року ми почали продавати нові айфони в кінці вересня, в цьому році ми очікуємо, що постачання будуть доступні на кілька тижнів пізніше", - сказав Маестрі.

Видання зазначає, що офіційно в Apple не пояснюють причини відстрочки. За матеріалами Еспресо TV.