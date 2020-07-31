Apple відклала випуск нових iPhone
2020-07-31 10:14
Компанія Apple у 2020 році планує випустити нові моделі iPhone пізніше звичайного терміну
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на головного фінансового директора Apple Inc. Луку Маестрі.
Нові моделі, швидше за все, з'являться в жовтні, а не у вересні.
"Минулого року ми почали продавати нові айфони в кінці вересня, в цьому році ми очікуємо, що постачання будуть доступні на кілька тижнів пізніше", - сказав Маестрі.
Видання зазначає, що офіційно в Apple не пояснюють причини відстрочки. За матеріалами Еспресо TV.