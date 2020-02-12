Арахамия заявил, что Telegram канал "Темный Рыцарь" ведет Дубинский

Председатель фракции "Слуга народа" заявил, что депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский и Максим Бужанский ведут Telegram канал "Темный рыцарь"

Об этом он сказал в интервью "Страна".

"Я думаю, что это Александр Дубинский с несколькими друзьями. Возможно, гостевой автор - Бужанский, а основной - Дубинский", - заявил Арахамия.

По словам Арахамия, однажды Дубинский "себя просто спалил". По его словам, он сам проверил свою гипотезу - "запустил" историю с американским паспортом.

Информацию в ноябре опубликовал в своем Telegram бывший нардеп Игорь Мосийчук - историю с якобы американским гражданством Арахамии. Через несколько дней якобы скан американского паспорта Арахамии появился в канале "Темный рыцарь". Арахамия утверждает, что инициировал это вброс специально.

"По большому секрету рассказал одному человеку... Темному рыцарю. Затем все смотрели, где этот фейк вылезет. Тупой фотошоп", - сказал Арахамия.

Позже администратор канала был вынужден признать, что фото - фейк. По материалам Еспресо TV