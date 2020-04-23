Баканов запропонував ввести санкціі проти низки російських веб-ресурсів

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вніс додаткові пропозиції щодо заборони російських веб-ресурсів та програм. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

"Голова Служби безпеки України Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки і оборони додаткові пропозиції щодо продовження санкцій проти російських веб-ресурсів та програмних продуктів. Зокрема, він пропонує продовжити санкції не лише проти "Вконтакте" та "Одноклассники", але й проти "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" і "Парус", - йдеться в повідомленні.

Так, Баканов повідомив, що сьогодні СБУ "не просто захищає українських громадян від фейків та інформаційних вкидів з російських соцмереж, але й дбає про кібербезпеку для представників бізнесу, державних та освітніх установ тощо".

"Адже будь-який російський поштовий сервіс чи антивірус можуть використовувати на шкоду Україні. Тому треба мінімізувати ризики. Блокуючи такі ресурси і програми, ми піклуємось про безпеку країни загалом", - заявив він.

Також він запропонував створити та забезпечити функціонування в Україні Єдиного реєстру програмного забезпечення, дозволеного для використання у державних інформаційно-телекомунікаційних системах.

Так, 10 квітня СБУ внесла пропозиції щодо продовження заборони російських соцмереж ще на 3 роки.