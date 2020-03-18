«Це я вбила Еріку»: канал ICTV переплутав титри під час звернення Зеленського

Виступ президента супроводжувався титрами "Це я вбила Еріку", "Вона забрала в мене кохану людину" та іншими дивними виразами

Внаслідок технічних збоїв трансляція звернення президента Володимира Зеленського ввечері 17 березня супроводжувалася дивними титрами. Ймовірно, із якогось серіалу.

На збій в ефірі звернув увагу користувач Facebook Євген Галковский.

Він, зокрема, опублікував скріншоти трансляції звернення президента.

Так, виступ президента супроводжувався титрами "Це я вбила Еріку", "Вона забрала в мене кохану людину", "Белла Осмаловська", "Чому надруковано? Чому не від руки?" та іншими виразами.

Як відомо, під час звернення Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому.

Також президент порадив українцям, чим зайнятися під час карантину.

За матеріалами https://glavcom.ua