Для дистанційного навчання до швидкісного інтернету підключать 2500 шкіл - Шкарлет

У 2500 школах по всій Україні ведеться робота з підключення до широкосмугового інтернету, аби забезпечити навчальний процес в умовах карантину.

Про це заявив тимчасово виконувач обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет на пресбрифінгу, коментуючи особливості нового навчального року, який розпочинається в умовах адаптивного карантину, передає Укрінформ.

За словами Шкарлета, аби навчання в дистанційному режимі було можливим для всіх, зараз проводиться активна робота з підключення всіх шкіл до швидкісного інтернету.

Насамперед це буде зроблено в населених пунктах, де немає можливості під'єднатися до якісного інтернету. Це понад 2500 шкіл, підключення яких буде здійснено найближчим часом.

Як повідомлялося, раніше Шкарлет заявив, що у разі зеленого, жовтого або помаранчевого рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів загальної середньої освіти буде дозволено у звичайному режимі, але з чітким дотриманням санітарних норм і правил безпечної поведінки.

У разі встановлення червоного режиму епідемічної небезпеки відвідування навчальних закладів буде заборонено, і освітній процес відбуватиметься тільки в дистанційному режимі.

За матеріалами Укрінформ.