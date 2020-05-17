До Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу покажуть онлайн-урок

18 травня українські телеканали в рамках Всеукраїнської школи онлайн покажуть онлайн-урок присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України в Facebook.

Для учнів середніх і старших класів пройде спеціальний онлайн-урок, в якому візьмуть участь заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, кінорежисер і сценарист Наріман Алієв, головний редактор Української правди Севгіль Мусаєва і народна артистка України Джамала.

"Юні українці повинні знати правду про страшну трагедію, яка зламала долі 180 тисячам кримських татар у 1944 році", - йдеться в повідомленні. За матеріалами Новое Время.