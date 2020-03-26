EUvsDisinfo: Російські експерти про "інфодемічну" загрозу.

Коронавірусний криз є вразливою ціллю дезінформації. Державні суб'єкти маніпулюють темою #COVID-19 у традиційних та соціальних медіа, сіючи сумніви та розбрат. ВООЗ говорить про "інфодемію"

EUvsDisinfo зв’язався з російськими експертами - незалежними журналістами та коментаторами - щоб почути, як вони сприймають ситуацію в Росії.

Усім експертам було задано одне і те ж питання:

Яка ваша оцінка того, як досі підконтрольні Кремлю ЗМІ ставилися до коронного кризису? Як ви думаєте, як вони будуть ставитися до цього в найближчі тижні чи місяці? Чи очікуєте ви побачити дезінформацію щодо цієї теми? І якщо так, то яка буде стратегія?

Відповіді далі.

Кирилл Рогов, політичний аналітик та віце-президент Фонду ліберальної місії (Москва):

"Реакція російської влади на епідемію принципово не відрізняється від стандартної реакції. Це лише ускладнюється внутрішньополітичною кампанією, пов’язаною з поправками до конституції, які знімуть обмеження на термін президентства Путіна.

Спочатку влада мала намір використати загрозу епідемії у політичних цілях. Мер Москви випустив заборону на публічні заходи з більш ніж 5000 учасниками через кілька годин після прийняття путінських поправок та одразу після подання опозицією заяви про проведення мітингу проти нього. Під виглядом протидії загрозі епідемії влада має намір розширити використання неконтрольованих форм голосування у національний день голосування 22 квітня (вдома, через Інтернет).

Дотримуючись такої ж логіки, президент Путін 18 березня підписав указ про встановлення дня голосування на 22 квітня, який виглядав безвідповідальним на тлі скасування всіх масових заходів, що відбуваються по всьому світу."

Денис Коротков, журналіст "Нової газети":

«Підконтрольне Кремлю телебачення розповідає більше про те, як коронавірус випорожнює вулиці європейських міст та магазини на полицях у США, ніж про ситуацію в Росії.

Очевидно, що будь-яка критика влади виключається: влада буде представлена як завжди діяти найкращим чином у ситуації, що склалася. Маніпуляції зі статистикою неминучі - і вони будуть використовуватися. Швидше за все, вони вже використовуються. Дуже важко повірити, що коронавірус якимось дивом не перетнув наші межі; Росія не є повністю закритим Радянським Союзом "..

Олександр Морозов, політолог, Академічний центр Бориса Нємцова, Прага:

З одного боку, ми продовжуємо бачити заголовки на кшталт "Вірус був доставлений в Китай військовими США", а прокремлівські коментатори продовжують писати про "істерію західних еліт" та "крах європейської Союз ». З іншого боку, в Кремлівських ЗМІ почала діяти розповідь про "глобальну солідарність", оскільки російський уряд починає вживати тих же заходів, що і європейські уряди."

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