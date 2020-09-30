Facebook синхронізує дані - користувачі Instagram зможуть дзвонити друзям у FB

Компанія Facebook оголосила про початок тестування Центру облікових записів - єдиного інструменту, за допомогою якого користувачі зможуть синхронізувати профілі в Фейсбук, Інстаграм та Фейсбук Месенджер і одночасно публікувати контент.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у блозі компанії.

"З цього тижня ми тестуємо Центр облікових записів (Accounts Center) у налаштуваннях Фейсбук, Інстаграм та Месенджер. Використання Центру облікових записів і підключених інтерфейсів є необов'язковим. У Центрі облікових записів ви можете легко вимкнути або ввімкнути будь-який з акаунтів, включаючи систему єдиного входу, що дозволяє легше входити та відновлювати свої облікові записи, а також крос-спостинг, що дозволяє вам ділитися однією історією чи публікацією як в Інстаграм, так і в Фейсбук", - йдеться у публікації.

Зазначається, що використання Центру облікових записів не означає, що користувачеві потрібно мати одну і ту ж особистість у всіх додатках. Однак він може синхронізувати ім'я і фото профілю. У такому випадку, якщо користувач змінить своє ім'я або фото профілю у Фейсбук, воно оновиться і в Інстаграм. Синхронізацію можна відключити.

Крім того, у США користувачі зможуть користуватися функцією Фейсбук Пей незалежно від платформи, на якій вони роблять покупку.

Водночас за даними Independent, після оновлення, користувачі Інстаграм і Фейсбук Месенджер тепер можуть обмінюватися повідомленнями одне з одним.

Тобто користувачі Інстаграм зможуть зокрема здійснювати відеодзвінки друзям у Фейсбук Месенджер і навпаки. Крім того, у чатах Інстаграм з'явиться так званий "режим зникнення", при якому повідомлення будуть зникати після відправки, як в Снапчат.

Зазначається, що такі функції з'явилися після об'єднання серверних частин обох додатків, що дозволить вести кросплатформену комунікацію.

Також після оновлення у користувачів з'являться нові можливості, в тому числі - нові кольори для чатів, реакції на смайлики, тощо.

Як повідомляв Укрінформ, соціальна мережа Інстаграм представила нову функцію Інстаграм Рілс (Instagram Reels), яка повинна стати конкурентом для відеосервісу TikTok.

За матеріалами Укрінформ.