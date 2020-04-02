Facebook, WhatsApp і Instagram дали збій

У роботі соціальних мереж Facebook і Instagram, а також месенджера WhatsApp стався збій, повідомляє портал Downdetector, відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів.

Проблеми в роботі Facebook виникають в основному при завантаженні зображень (72%), перегляді стрічки (16%) і вході зі систему (10%). В Instagram збої в більшості випадків пов'язані з переглядом стрічки (55%), користувачі також скаржаться на те, що не можуть переглядати історії (37%), і робити публікації (6%). У WhatsApp у користувачів виникли проблеми з відправленням і отриманням повідомлень (67%), а також із з'єднанням (31%).

Більшість скарг на роботу сервісів надійшли з США. Також на збій звернули увагу користувачі в Мексиці, Аргентині, Бразилії, Колумбії та в деяких європейських країнах. У Росії з проблемами зіткнулися жителі Москви і Санкт- Петербурга.

Про збої писали і користувачі соцмереж. В тому числі вони скаржилися на те, що Facebook не оновлює новинну стрічку, а в Instagram виникають проблеми із завантаженням.

Користувачі також повідомляли про збій в роботі Facebook і Instagram 13 березня. Тоді проблеми спостерігалися в США, Франції, Німеччини, Великобританії, Бразилії, Колумбії, Індії, Сінгапурі та інших країнах.

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