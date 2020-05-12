Facebook за 2,5 місяці видалив 2,5 мільйона постів про коронавірус

Facebook за 2,5 місяці видалив 2,5 мільйона постів, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт компанії.

Відзначається, що Facebook з 1 березня видалив 2,5 мільйона постів, де йшлося про продаж масок, дезінфікуючі засоби і тести COVID-19, для того, щоб перешкодити продавати контрафактну продукцію.

Для цього компанія спиралася на ту ж технологію розпізнавання зображень, яку використовує для продажу зброї і наркотиків. Facebook довелося швидко навчати свій штучний інтелект.

У деяких постах, наприклад, пропонували пити відбілювач як ліки.

"У період з жовтня 2019 року по березень 2020 року біля 90% видаленого контенту Facebook було виявлено програмним забезпеченням, а не звітами користувачів, - йдеться в повідомленні. За матеріалами LB.ua