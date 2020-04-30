FaceID на Apple вдосконалили, щоб той працював з масками на обличчях

Apple впроваджує нову функцію в iOS 13.5 Developer beta 3, щоб користувачі могли розблокувати свої телефони швидше під час носіння медичної маски або іншого елементу захисту для обличчя, який люди носять через пандемію COVID- 19. Про це пише Cnet.

Хоча це не згадується в примітках до випуску iOS, опублікованих у середу, зміни Face ID мають на меті спростити користування та швидше дістатися до поля пароля, просто проводячи пальцем вгору від нижньої частини екрана блокування вашого iPhone. Це розроблено не тільки для розблокування телефону, власне кажучи, але і для аутентифікації покупок, у тому числі в App Store, Apple Books, Apple Pay та iTunes, а також під час використання додатків, які потребують автентифікації Face ID. Однак поки немає інформації про те, коли ця функція буде оприлюднена для всіх користувачів.