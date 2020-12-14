Глобальний збій в Google: сервіси Youtube, Google Drive і Gmail запрацювали

Сьогодні в роботі багатьох сервісів Google виник масштабний збій. Користувачі різних країн повідомили про помилку сервера при спробі отримати доступ до акаунтів.

Станом на 14:30 YouTube і Gmail і Google-Диск запрацювали.

За даними ЗМІ, в YouTube поки не знають, що могло викликати масштабний збій.

"Нам відомо, що у багатьох з вас зараз виникають проблеми з доступом до YouTube. Наша команда знає і вивчає це. Ми повідомимо вас, як тільки у нас з'являться нові новини", - йдеться в повідомленні YouTube.

Проблема в основному торкнулася європейського регіону (включаючи Україну), а також східного узбережжя США, Японії, Австралії та Малайзії.

Користувачі також повідомляли про проблеми з роботою пошти Gmail, сервісу Google Play, Google диска і навіть стартової сторінки пошуковика Google. За матеріалами УНІАН.