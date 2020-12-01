Google Play назвав кращі додатки 2020 року

Google Play опублікував рейтинг найпопулярніших мобільних додатків 2020 року. Серед кращих додатків року з’явився й Reface, авторами якого є українці.

Про це повідомляється на сайті Google Play.

Рейтинг формували з додатків кількох груп: повсякденні додатки, персональне зростання, новинки, розваги та благодійність.

Кращими додатками 2020 року стали:

Medito: Free Meditation, Sleep & Mindfulness;

ShareTheMeal: Благодійна допомога ООН;

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint та інші;

Grid Diary – Journal, Planner;

Whisk: Recipe Saver, Meal Planner & Grocery List;

Sleep Theory – Sleep Tracker & Sleep Sounds;

The Pattern;

ZOOM Cloud Meetings;

Calmaria;

VITA;

Reface;

Dolby On: Record Audio & Music;

Instories;

CapCut;

Bazaart;

Loóna;

Explorest;

Violin by Trala – Learn violin;

Tayasui Sketches;

Cappuccino;

Спалах – Пориньте у музику;

Redbubble;

Sleep stories for calm sleep – Meditate with Wysa;

Co–Star Personalized Astrology;

Paired: Couples App | Relationship Advice & Quiz;

Centr, by Chris Hemsworth;

Intellect: Create a Better You;

Jumprope: How-to Videos;

Vimeo Create – Video Maker & Editor;

Timecap;

Avocation.

Премію “Вибір користувача” отримав додаток Disney+. Кращою грою визнано SpongeBob: Krusty Cook-Off.

Додаток Reface розробила група українських спеціалістів. Офіс RefaceAI знаходиться у Києві. Розробники вирішили розвивати технологію заміни осіб на фото або відео. За допомогою додатку обличчя однієї людини можна замінити обличчям іншої зі збереженням міміки. Додатки компанії часто використовують інфлюенсери в соцмережах.

Американська корпорація Google, компанія Disney і кінокомпанія Lucasfilm об’єднали зусилля для створення застосунку в доповненій реальності за мотивами серіалу “Мандалорець”.

За матеріалами bykvu.com