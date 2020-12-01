Google Play назвав кращі додатки 2020 року
Google Play опублікував рейтинг найпопулярніших мобільних додатків 2020 року. Серед кращих додатків року з’явився й Reface, авторами якого є українці.
Про це повідомляється на сайті Google Play.
Рейтинг формували з додатків кількох груп: повсякденні додатки, персональне зростання, новинки, розваги та благодійність.
Кращими додатками 2020 року стали:
- Medito: Free Meditation, Sleep & Mindfulness;
- ShareTheMeal: Благодійна допомога ООН;
- Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint та інші;
- Grid Diary – Journal, Planner;
- Whisk: Recipe Saver, Meal Planner & Grocery List;
- Sleep Theory – Sleep Tracker & Sleep Sounds;
- The Pattern;
- ZOOM Cloud Meetings;
- Calmaria;
- VITA;
- Reface;
- Dolby On: Record Audio & Music;
- Instories;
- CapCut;
- Bazaart;
- Loóna;
- Explorest;
- Violin by Trala – Learn violin;
- Tayasui Sketches;
- Cappuccino;
- Спалах – Пориньте у музику;
- Redbubble;
- Sleep stories for calm sleep – Meditate with Wysa;
- Co–Star Personalized Astrology;
- Paired: Couples App | Relationship Advice & Quiz;
- Centr, by Chris Hemsworth;
- Intellect: Create a Better You;
- Jumprope: How-to Videos;
- Vimeo Create – Video Maker & Editor;
- Timecap;
- Avocation.
Премію “Вибір користувача” отримав додаток Disney+. Кращою грою визнано SpongeBob: Krusty Cook-Off.
Додаток Reface розробила група українських спеціалістів. Офіс RefaceAI знаходиться у Києві. Розробники вирішили розвивати технологію заміни осіб на фото або відео. За допомогою додатку обличчя однієї людини можна замінити обличчям іншої зі збереженням міміки. Додатки компанії часто використовують інфлюенсери в соцмережах.
Американська корпорація Google, компанія Disney і кінокомпанія Lucasfilm об’єднали зусилля для створення застосунку в доповненій реальності за мотивами серіалу “Мандалорець”.
За матеріалами bykvu.com