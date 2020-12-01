Google Play назвав кращі додатки 2020 року

2020-12-01 16:08

Google Play опублікував рейтинг найпопулярніших мобільних додатків 2020 року. Серед кращих додатків року з’явився й Reface, авторами якого є українці.

Про це повідомляється на сайті Google Play.

Рейтинг формували з додатків кількох груп: повсякденні додатки, персональне зростання, новинки, розваги та благодійність.

Кращими додатками 2020 року стали:

  • Medito: Free Meditation, Sleep & Mindfulness;
  • ShareTheMeal: Благодійна допомога ООН;
  • Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint та інші;
  • Grid Diary – Journal, Planner;
  • Whisk: Recipe Saver, Meal Planner & Grocery List;
  • Sleep Theory – Sleep Tracker & Sleep Sounds;
  • The Pattern;
  • ZOOM Cloud Meetings;
  • Calmaria;
  • VITA;
  • Reface;
  • Dolby On: Record Audio & Music;
  • Instories;
  • CapCut;
  • Bazaart;
  • Loóna;
  • Explorest;
  • Violin by Trala – Learn violin;
  • Tayasui Sketches;
  • Cappuccino;
  • Спалах – Пориньте у музику;
  • Redbubble;
  • Sleep stories for calm sleep – Meditate with Wysa;
  • Co–Star Personalized Astrology;
  • Paired: Couples App | Relationship Advice & Quiz;
  • Centr, by Chris Hemsworth;
  • Intellect: Create a Better You;
  • Jumprope: How-to Videos;
  • Vimeo Create – Video Maker & Editor;
  • Timecap;
  • Avocation.

Премію “Вибір користувача” отримав додаток Disney+. Кращою грою визнано SpongeBob: Krusty Cook-Off.

Додаток Reface розробила група українських спеціалістів. Офіс RefaceAI знаходиться у Києві. Розробники вирішили розвивати технологію заміни осіб на фото або відео. За допомогою додатку обличчя однієї людини можна замінити обличчям іншої зі збереженням міміки. Додатки компанії часто використовують інфлюенсери в соцмережах.

Американська корпорація Google, компанія Disney і кінокомпанія Lucasfilm об’єднали зусилля для створення застосунку в доповненій реальності за мотивами серіалу “Мандалорець”.

За матеріалами bykvu.com

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