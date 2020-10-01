Google заплатить виданням $1 млрд у вигляді ліцензійних платежів за новини

Американська Google, що входить до холдингу Alphabet Inc., пообіцяла виплатити новинним виданням понад $1 млрд протягом наступних трьох років за ліцензування новинного контенту для нового продукту під назвою Google News Showcase, повідомив генеральний директор Google Сундар Пічаї у своєму блозі в четвер.

Спочатку новий продукт запустять у Німеччині та Бразилії. Google також провадить переговори із новинними організаціями в інших країнах, включно з США, пише The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела. Компанія вже підписала угоди майже із 200 виданнями, зокрема німецькими Der Spiegel, Stern та Die Zeit, а також бразильською газетою Folha de S.Paulo.

Google News Showcase буде інтегрований у застосунок Google News і буде доступний у пошуковій системі Google. Пізніше компанія планує включити аудіобрифінги та відеокліпи.

"Я завжди цінував якісну журналістику і вірив, що динамічна індустрія новин має вирішальне значення для функціонування демократичного суспільства", - сказав Пічаї.

Новинні організації, включно з американською медіакомпанією News Corp. Руперта Мердока та німецьким видавничим домом Axel Springer, уже давно закликають Google платити за використання їхнього контенту, зазначає CNBC.

За даними WSJ, Google з початку цього року обговорювала з новинними виданнями можливість укладення ліцензійних угод.

"Цінність новин для Google насправді полягає в побудові більш інформованого світу. Цей запуск і глобальні інвестиції в $1 млрд виводять нашу підтримку на новий рівень", - наводить газета слова Бреда Бендера, віцепрезидента Google з управління продуктами для новин.

За словами Бендера, виплати ЗМІ частково залежатимуть від кількості статей, які вони підготують для Google News. Скільки виданням платитимуть щороку, не повідомляється.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.