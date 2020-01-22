Google запустил проект по снижению зависимости от смартфонаl

Компания Google запустила три экспериментальных приложения в рамках проекта «Цифровое благополучие». В одном из них фирма предложила упаковать смартфон в бумажный конверт.

Об этом сообщается на сайте разработчика. Речь идёт о приложении Envelope. После скачивания оно ограничивает возможности телефона исключительно номеронабирателем и камерой. Во избежание соблазнов, компания предлагает пользователям распечатать специальный бумажный конверт, собрать его и вложить внутрь смартфон. Сейчас в приложении содержится эскиз конверта только для Pixel 3a. В нём учтены вырезы для камеры, зарядки и напечатаны кнопки для номеронабирателя. Клавиши по набору номеров будут подсвечиваться. Также компании запустила два цифровых приложения: Activity Bubbles и Screen Stopwatch. Оба сервиса предназначены для отслеживания активности пользователя. Activity Bubbles – это «живые» обои. Приложение наполняет экран шариками при каждом использовании устройства. Одна разблокировка – один шар. Размер каждого из них зависит от времени использования. Screen Stopwatch – это тоже «живые» обои, но в отличие от предыдущего сервиса, приложение позволяет отслеживать точное количество времени, проведённого в устройстве. При каждой разблокировке смартфона на экране активируется секундомер.