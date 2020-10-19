"ЄС" назвала заборону книги про Стуса сценарієм повернення в орбіту "руського мира"

Рішення Дарницького райсуду м. Києва про заборону поширювати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" через згадування в ній Віктора Медведчука є прямим доказом сценарію повернення України в орбіту "руського мира".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба політичної партії "Європейська Солідарність".

"Рішення суду запроваджує в незалежній Україні класичну цензуру, притаманну для відсталих тоталітарних країн, і перекреслює усякі перспективи побудови в Україні вільного демократичного суспільства. Повзучий реванш "п'ятої колони" Кремля вже дійшов до заборони історичної правди щодо репресій тоталітарного режиму проти видатного діяча української національно- визвольної боротьби" - йдеться в заяві.

У політсилі підкреслюють, що кожен політик має нести відповідальність за власні дії, тому спроба Медведчука приховати свою роль у "справі Стуса" є спробою викривити факти, а заборона поширювати історичну книгу з вірогідними даними повертає нашу державу в часи сталінських репресій, коли все українське знищувалося.

Водночас "Європейська солідарність" вважає подібне "правосуддя" неприпустимим і закликає всі політичні сили, які беруть участь у виборчому процесі, надати публічну оцінку таким діям проросійської "ОПЗЖ".

Як повідомляв Укрінформ, Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги "Справа Василя Стуса".

Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечував 9 епізодів з книги та вимагав заборонити її розповсюдження.

"Справа Василя Стуса" вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних і друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге. За матеріалами Укрінформ.