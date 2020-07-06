Євросоюз має намір жорсткіше регулювати роботу Google, Amazon та Facebook

Євросоюз має намір прийняти ряд нових заходів, щоб забезпечити дотримання великими американськими компаніями, в тому числі Google, Amazon і Facebook, норм антимонопольного законодавства, а також гарантувати виплату ними податків в повній мірі. Про це заявила заступник глави Єврокомісії (ЄК) Маргрете Вестагер в інтерв'ю невеликій групі журналістів, в тому числі співробітникам газети The Wall Street Journal, інформує УНН.

Як зазначається в матеріалі, опублікованому в неділю, Вестагер, яка відповідає за питання конкуренції та розвитку цифрової економіки, висловилася за більш жорстке регулювання роботи зазначених корпорацій в ЄС. "Це цілий комплекс питань. Він не покривається лише одним законодавчим актом", - констатувала єврокомісар.

Вестагер наголосила на необхідності "ретельного дотримання законів про конкуренцію", а також вироблення нових норм у цій сфері. Вона підкреслила, що компанії, про які йде мова, повинні нести відповідальність за публікацію на належних їм мережевих ресурсах заборонених матеріалів.

Раніше антимонопольні органи ЄС почали розслідування відносно ряду американських компаній. У їх числі Amazon і Apple.

За матеріалами УНН