Інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською стануть матеріалами для судового процесу в Гаазі - Гордон.

Журналіст Дмитро Гордон стверджує, що інтерв'ю депутата Держдуми РФ, екс- "прокурора" окупованого Криму Наталії Поклонської та терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) були зроблені ним за сприяння українських спецслужб.

"Інтерв'ю з Наталією Поклонською та з Ігорем Гіркіним я зробив у співдружності з українськими спецслужбами. Ці інтерв'ю ніколи до цього не робив ніхто і ніколи ніхто в Україні не опитував ні Поклонську, ні Гіркіна щодо зради і злочинів, які були вчинені за участю цих людей на території України", - заявив Гордон у відеозверненні, оприлюдненому на його YouTube- каналі.

Гордон також заявив, що флешки з матеріалами інтерв'ю нині передано до Гааги.

"Ці показання Поклонської та Гіркіна стануть одними з основних показань на процесі у справі про анексію Криму та розв'язування кривавої бійні на Донбасі", - упевнений він.

Він також наголосив, що заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який курирує питання Криму та Донбасу, оприлюднив від імені Генпрокуратури вдячність йому за допомогу Україні в розслідуванні гучних подій у Криму та на Донбасі.

Гордон також звернувся до п'ятого президента України Петра Порошенка, партії "Європейська солідарність", а також до журналістів, які його "таврували ганьбою", з пропозицією звернутися до прокуратури з питаннями, що їх цікавлять, а після - публічно вибачитися перед ним.

Як повідомлялося, раніше в Службі безпеки України заявили про намір проаналізувати ситуацію навколо інтерв'ю Поклонської та Гіркіна Гордону. Партія "Європейська солідарність" також звернулася до СБУ з вимогою негайно розпочати провадження за фактом розпалювання ворожнечі, підтримка тероризму та підривання суверенітету України Гордоном. За матеріалами Інтерфакс-Україна.