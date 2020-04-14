iPhone 11 стрімко знижується у ціні

Близько тижня тому китайський інтернет-магазин Suning оголосив про масове зниження цін на Apple iPhone 11 серії . Частина зниження цін становила майже 1600 юанів (6,145 гривень за поточним курсом).

Зараз інші китайські інтернет-магазини приєдналися до Sunning, щоб оголосити про різний ступінь зниження цін на iPhone 11 серії. Знижки зробили магазини включаючи Jingdong, Taobao і Tmall.

Наприклад, iPhone 11 64 ГБ продається за 4999 юанів (19,195 гривень) на Suning, що на 500 юанів (1920 гривень) дешевше офіційного веб-сайту Apple. В iPhone 11 Pro Max 64GB ціна 7999 юанів (30,715 гривень), що на 1600 юанів (6,145 гривень) дешевше, ніж на офіційному веб-сайті Apple. У Jingdong версія iPhone 11 128 Гб продається за 5999 юанів (23,035 гривень), що дорівнює ціні, як на офіційному веб-сайті Apple. Однак, існує купон на знижку в 500 юанів (1920 гривень), який знижує ціну до 5499 юанів (21,115 гривень).

Крім того, інші інтернет-магазини, такі як Gome і Dangdang, мають різні знижки на ціну iPhone 11 серії. Аналітики вважають, що новий раунд зниження цін на iPhone частково пов'язаний з вилученням запасів під час пандемії. Крім того, компанія також готується до виходу нової серії iPhone 12.

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Крім того, Apple співпрацює з деякими компаніями з електронної комерції, щоб розпочати доставку флеш-послуг та послуги "від дверей до дверей" . Наприклад, минулого місяця Apple запустила послугу заміни "від дверей до дверей" у своєму магазині JD.com. Проєкт включає такі продукти, як Apple iPhone, найновіший iPad Pro та Apple Macbook Air. У минулому ці торгові послуги повинні були надходити до фізичних роздрібних магазинів Apple.

Інші виробники, такі як Huawei та Vivo, також мають подібний сервіс. Нещодавно Huawei і Meituan підписали угоду. Угода спрямована на доставку "до дверей" у таких містах, як Пекін та Шанхай.

Згідно з ринковим звітом IDC в лютому цього року, поставки смартфонів в Китаї в першому кварталі можуть впасти більш ніж на 30% у річному обчисленні. В іншому звіті Canalys вважається, що поставки китайських смартфонів у Китай у першому кварталі 2020 року зменшаться до 50% у річному значенні.