Канал для Донбасса "Дом" начал работу в тестовом режиме

Государственный телеканал Дом для временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса начал работу в тестовом режиме. Об этом заявила и.о. гендиректора UATV Юлия Островская на презентации концепции канала в понедельник, 2 марта.

"С 1 марта в тестовом режиме уже вещает телеканал "Дом". Главная цель нашего канала - это возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня наших граждан, которые живут на неподконтрольных территориях ", - заявила Островская.

Идея создания русскоязычного канала для ОРДЛО принадлежит отвечающему за коммуникации заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко. В президентском офисе читают, что он должен способствовать "информационной реинтеграции" региона.

Планируется, что телеканал будет объединять украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы.

"Мы договорились, что на канале будет идти самый премиальный контент во всей стране", - сказал Тимошенко и добавил, что канал "в ближайшие дни начнет производство новостей". По материалам Корреспондент.net