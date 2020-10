Канал "Україна" заявив про піратську поведінку "1+1"

ТРК "Україна" подасть в суд на "1+1" за піратську поведінку - підробку формату шоу The Masked Singer, права на яке придбав телеканал. Про це повідомляється в заяві телеканалу на його офіційному сайті.

Зокрема у компанії повідомили, що 3 жовтня 2020 о 20:20 в ефірі телеканалу "1+1" вийшла програма "Маскарад", в якій використані всі ключові форматні елементи всесвітньо відомого формату The Masked Singer, права на адаптацію якого телеканал "Україна" придбав у компанії Fremantle навесні 2020 року.

"ТОВ "ТРК "Україна", як правовласник формату The Masked Singer на території України, вважає, що піратська поведінка телеканалу "1+1" щодо формату The Masked Singer порушує права і законні інтереси телеканалу "Україна". Питання про порушення прав ТОВ "ТРК "Україна" буде передано в суд. Також телеканал "Україна" звернеться за захистом своїх прав в Міжнародну організацію по визнанню та захисту форматів FRAPA (Format Recognition and Protection Association)", - йдеться в заяві телеканалу.

Телеканал закликав чинного Міністра культури та інформаційної політики України, почесного президента і багаторічного керівника групи "1+1 Медіа" Олександра Ткаченка висловити свою публічну позицію щодо дій телеканалу "1+1" за підробку формату і наслідків, які ці дії будуть мати для міжнародного іміджу країни.

Нагадаємо, за покупку в компанії Fremantle прав на адаптацію всесвітньо відомого формату "The Masked Singer" в Україні змагалися три великі телеканали - "Україна", "1+1" та СТБ. Перемогу в цьому змаганні отримав телеканал "Україна", який придбав права у квітні 2020 року.

Водночас ще на етапі анонсування шоу компанія Fremаntle висловлювала побоювання щодо можливої підробки каналом "1+1" формату "The Masked Singer" і зверталася до "1+1 медіа" з офіційним запитом про особливості шоу, яке планує виробляти "1+1". У відповідь на ці побоювання канал "1+1" запевнив, що готує продукт за іншим форматом.

За матеріалами РБК-Україна