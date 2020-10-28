Комітет Ради з питань свободи слова заборонив відвідувати свої засідання журналістам "Слідство.Інфо"

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова заборонив журналістам "Слідство.Інфо" відвідувати свої засідання і позбавив їх акредитації. Про це повідомила головна редакторка видання Анна Бабінець у Facebook.

"Ми отримали листа від пресслужби про те, що всіх журналістів нашої агенції позбавлено акредитації, оскільки ми не всебічно висвітлюємо роботу Верховної Ради", - розповіла вона.

У листі наголошено, що видання нібито не відповіло на запит комітету щодо матеріалів про висвітлення діяльності Верховної Ради за 2019-2020 рр., а власний моніторинг комітету "не підтвердив наявність публікацій щодо діяльності Верховної Ради".

У коментарях Бабінець повідомила, що видання не отримувало листа від комітету. Також вона запевнила, що "Слідство.Інфо" регулярно пише про діяльність Верховної Ради.

"Ми у "Слідство.Інфо" бачимо в такому рішенні ВР наступ на свободу слова і тиск на незалежні медіа з боку держорганів. Будемо його оскаржувати й обов'язково повідомимо про це всі міжнародні організації", - наголосила вона.

"Слідство.Інфо" неодноразово публікувало розслідування, які стосувалися народних депутатів України. Зокрема, у травні цього року вони дізналися, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський намагався набути румунського громадянства.

Також журналісти цього ЗМІ з'ясували, що депутат із депутатської групи "За майбутнє" Олександр Герега не вніс до декларації дві вілли в Іспанії, які належать його сім'ї.

За матеріалами Гордон.