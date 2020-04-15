КПІ пропонує сервіс відеоконференцій на основі ПО з відкритим кодом - BigBlueButton

У зв'язку зі значним ростом попиту на сервіси онлайн зустрічей та певними обмеженнями сторонніх систем пропонуємо додаткову можливість - скористатися сервісом, який налаштовано НТО "КПІ-Телеком".

Це сервіс відеоконференцій на основі програмного забезпечення з відкритим кодом - BigBlueButton. Він є альтернативою до платних онлайн сервісів, таких як Zoom, GoToMeeting, Cisco Webex.

На відміну від названих сервісів - BigBlueButton не потребує встановлення додаткового програмного забезпечення на стороні клієнтів. Потрібен лише браузер з підтримкою HTML5 (Chrome, Firefox). Працює на різних операційних системах (Windows, Linux, iOS).

Можливості сервісу: чат (публічні та приватні повідомлення), аудіо (спілкування за допомогою високоякісного аудіо), веб камери (візуальні зустрічі), вбудована система для проведення голосування, демонстрація екрану комп'ютера, спільна дошка (можливість малювання на слайдах презентації), спільні нотатки, можливість модерації, можливість викладачу бачити всі веб-камери, а слухачам - тільки камеру викладача, поділення слухачів на окремі кімнати для командної роботи в процесі заняття, необмежений час зустрічі, можливість запису зустрічей з метою подальшого відтворення.

Відео з поясненням функціоналу та прикладом використання доступні за посиланням (англійською): https://bigbluebutton.org/html5/ .

Адреса для доступу до ресурсу: https://bbb.kpi.ua/ Для отримання доступу необхідно зареєструватись в системі через сторінку реєстрації - https://bbb.kpi.ua/b/signup, де вказати Ваше Ім'я та Прізвище, електронну пошту та бажаний пароль для доступу до системи. Для більш оперативного підтвердження облікових записів адміністраторами - просимо вказувати Вашу скриньку в домені kpi.ua.

Наразі сервіс працює в тестовому режимі і ми хотіли-б отримати Ваші відгуки про цей ресурс. Запитання та відгуки можна надсилати на поштову скриньку bbb@kpi.ua.

НТО "КПІ-Телеком" готово надавати консультації в поточному режимі щодо використання сервісу.

Про це повідомляє НТО "КПІ-Телеком".