Кулеба обіцяє підтримати StopFake у протидії російським інформаційним атакам

Міністерство закордонних справ надаватиме підтримку всім українським громадським організаціям, зокрема і StopFake, у протидії системним зусиллям Росії підірвати довіру до них у світі.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на онлайн-брифінгу.

"Завдання українського МЗС полягає в захисті не лише українських громадян і українського бізнесу, але й у захисті інтересів українських громадських організацій, будь-яких установ, які чесно виконують свою роботу і користуються повагою у світі. Саме тому ми чітко сьогодні заявляємо, що підтримуватимемо не лише StopFake, а будь-яку організацію, яка дотримується українського законодавства та користується повагою в світі і яку атакують за її професійну діяльність", - сказав Кулеба.

За його словами, є всі підстави говорити про системні зусилля з підриву довіри до відомої української організації StopFake, у центрі яких "опинилася Російська Федерація", а в дискусію навколо цієї громадської організації "свідомо або несвідомо залучені кола, які долучаються до цієї критики".

"Сумна іронія, але Росія, яка є країною з найбільшою у світі машиною зі створення і поширення фейків та різного роду дезінформації, атакує українську організацію, яка бореться з фейками, з дезінформацією, і звинувачує її в тому, що Росія робить сама, тобто у поширенні фейків та дезінформації... Ми розуміємо, що StopFake є незручним для Російської Федерації... Атака на StopFake є очевидним доказом ефективності тієї роботи, яку провадять українські експерти", - зазначив очільник МЗС.

Як повідомлялося, очолюване журналісткою Катериною Сергацковою видання "Заборона" на початку липня опублікувало матеріал про StopFake, у якому зробило припущення про зв'язки представників цієї фактчекінгової організації з ультраправими. StopFake відкинув такі припущення та заявив про посилення інформаційних атак проти його команди. У відповідь "Заборона" випустила ще один матеріал.

Після цього телеведучий і блогер Роман Скрипін опублікував у Фейсбук фото Катерини Сергацкової з п'ятирічним сином і звинуватив журналістку в тому, що вона є агентом Кремля.

Британське видання Independent повідомило, що Сергацкова разом з родиною увечері 13 липня залишила Київ, відчуваючи небезпеку для свого життя.

У підсумку протистояння між "Забороною" і StopFake опинилося в центрі уваги світових правозахисних організацій. За матеріалами Укрінформ.