"Квартал" атаковал "Плюсы"

Почему СБУ пришла с обыском на телеканал Коломойского

Неожиданное продолжение получила история с прослушкой премьера Алексея Гончарука. СБУ, расследуя это дело, сегодня ворвалась с обыском на телеканал Игоря Коломойского "1+1".

Это явление само по себе беспрецедентное в украинской истории. На "плюсы" силовики не смели приходить с обысками ни при Януковиче, ни при Порошенко. А пришли только при Зеленском, который, как считается, стал президентом благодаря поддержке Коломойского и его телеканала (где, в частности, транслировался сериал "Слуга народа" и сам "Квартал 95").

Примечательно также, что СБУ сейчас возглавляет близкий друг Зеленского и экс-директор "Квартала" Иван Баканов.

Указание разобраться, кто ведет прослушку первых лиц государства, дал Владимир Зеленский еще 17 января. На исполнение приказа он отвел две недели. Однако, как видим, срок этот вышел, а следстве еще идет.

Причем дивжется оно, по всей видимости, в направлении структур Игоря Коломойского и близких к нему депутатов.

Это тем более интересно в силу того, что на Банковой собираются уже в ближайшее время окончательно лишить олигарха перспектив вернуть "Приватбанк". И об этом уже открыто заявил президент.

"Страна" разбиралась, что стоит за обысками на телеканале Коломойского.

Прослушка и расследование

Скандал возник в середине января. В Сеть выложили аудио совещания у Гончарука, где он называет себя "профаном в экономике" и обсуждает, как лучше преподнести президенту преимущества завышенного курса гривны, убедив его, что это не спекуляции.

Тему оперативно подхватили медиа и нардепы, связанные с Игорем Коломойским. Что в итоге дало повод говорить о причастности олигарха к этой утечке.

В итоге премьер написал заявление об отставке, которую, впрочем, никто так и не принял. Одновременно Зеленский дал команду выяснить, кто ведет прослушку премьера и министров.

17 января СБУ открыла уголовное дело.

Генпрокурор Руслан Рябошапка сегодня пообещал, что Служба покажет результаты по этому делу уже через неделю. Однако направление, куда "копают" у Ивана Баканова, стало понятно сегодня вечером.

Обыски на "плюсах"

Ближе к концу дня 5 февраля СБУ пришла с обыском на телеканал 1+1.

Достматривалось помещение программы "Секретные материалы", продюсером которой был нардеп Александр Дубинский.

Длился обыск порядка трех часов. Правоохранители изъяли в студии компьютеры и другую технику. Происходящее в прямом эфире показывал журналист "Секретных материалов" Владимир Тимофейчук.

Позже СБУ объяснила визит на канал.

"Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала 1 + 1, а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом.

Следственные действия также проводятся и в отношении других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1+1 не производится", - заявила пресс-служба ведомства.

У себя в телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что записи Гончарука могли искать на компьютере сотрудника программы Евгения Куксина. Ранее об этом сообщали СМИ. По их данным, файлы прослушки якобы монтировались на компьютере программы расследований на одном из крупных телеканалов. В "телеканале" тут же, после появления этой информации, опознали 1+1. А в "программе расследований" - программу Гроши, в которой работал до избрания в Раду нынешний нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и где сейчас работает Евгений Куксин (при этом остается открытым вопрос, кто непосредственно записывал Гончарука - на этот счет есть разные версии, которые "Страна" уже публиковала).

Сам Куксин обыски пока не комментирует. Но запостил у себя в соцсети фото с обыска:

На телеканале прокомментировали обыски и назвали их давлением на независимые СМИ:

"Причины происходящего нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в 1+1 медиа. Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа "Секретные материалы" является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей разоблачительной деятельности.

Чтобы не дать возможности политическим силам использовать их ресурс для давления на свободу медиа, мы обращаемся к журналистскому сообществу с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания и придать ей максимальную огласку, не допустить посягательства на свободу слова в Украине, что напрямую связано с национальной безопасностью. Такие "визиты" в редакцию программы "Секретные материалы" является полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ", - говорится в заявлении "плюсов".

Ситуацию также отслеживает глава Комитета Рады по свободе слова Нестор Шуфрич, который инициировал заседание комитета Рады по свободе слова на завтра, в 14:30.

"СБУ проводит следственные действия на основании решения суда, которое уполномочено их это делать. Буквально пару минут назад, на моих глазах, был отсоединен блок компьютера. Сейчас готовится его изъятие в присутствии понятых и юристов", - сказал Шуфрич, который выехал на телеканал.

Почему "Квартал" атаковал "плюсы"

Телеграм-канал "Политика Страны" проанализировал обыски на телеканале, который сделал Зеленского президентом Украины.

"1. Зеленскому наверняка в СБУ дали информацию, что за прослушкой стоит группа Коломойского (к которой причисляют Дубинского). Без санкции Зе обыски на телеканале Коломойского вряд ли бы проводились. А значит он как бы дал добро на отработку этой версии как приоритетной.

2. Обыски стали еще одним звеном в цепи публичного ухудшения отношений Зе и Коломойского. Напомним, буквально на днях Зеленский высказался в поддержку принятия законопроекта о запрете возврата Приватбанка прежним владельцам. Отметим, что есть определенные сомнения в том, что эта вражда не показная, чтоб убедить всех (а особенно Запад) в том, что президент и олигарх побили горшки, а на самом деле все не так. В конце концов Коломойскому нужен не Приватбанк, а то, чтоб с него не сбивали миллиарды долларов, которые он из банка вывел. И пока никто особо не сбивает.

3. Обращает внимание, что обыски в 1+1 ведет СБУ. И она же занимается расследованием прослушки Гончарука. Тут стоит сказать, что отношения между СБУ и Аваковым (с которым в союзе находится Коломойский) сейчас очень напряженные. Это видно и по делу Шеремета (где в числе заказчиков люди Авакова прямым текстом называют сотрудников СБУ), так и по информационной атаке на экс-советника Авакова Киву, за которой, как говорят, также стоит СБУ. А потому не стоит удивляться, если в ходе расследования прослушки Гончарука СБУ выйдет не только на Дубинского, но и на Авакова или его людей".

Журналист Влад Бовтрук провел параллели между обыском на "плюсах" и визитом СБУ в офис "Страны" два с лишним года назад.

"В 2017 году сотрудники СБУ проводили обыск в редакции Страны, тогда же силовики ворвались в квартиры двух журналистов. Искали какую-то флешку. Но так ничего не нашли.

Примечательно, что к месту, где проводились следственные действия не то чтобы не допустили кого либо, туда не допускали даже адвокатов которых вызвало руководство редакции. А тем кто находился в редакции на момент обыска, вовсе запретили покидать помещение.

Я это все к чему.

Впервые вижу, что на место, где проводят следственные действия сотрудники СБУ, может зайти любой желающий, журналист, блогер, да и, наверное, простой прохожий. Зайти, пообщаться с коллегами, и пойти себе дальше куда шел. Допускаются телеканалы которые ведут прямую трансляцию. И мы в режиме реального времени, прямо из своих смартфонов, можем наблюдать убогость сотрудников СБУ, которые ходят и орут, что им мешают проводить следственные действия.

Обыск на телеканале 1+1, - это страна в смартфоне или очередной инфоповод который нас от чего-то отвлекает?"

Виктория ВЕНК

По материалам "Страна", Укррудпром.