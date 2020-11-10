"Локдаун" став словом 2020 року - словник Collins

"Локдаун" (lockdown) став словом 2020 року за версією британського словника Collins.

У словнику "локдаун" визначили як введення жорстких обмежень на поїздки, соціальну взаємодію і доступ в громадські місця.

Це стан національного застою, коли майже все нормальне суспільне життя призупинено, пояснюють укладачі словника. Оскільки "локдаун" описує загальний досвід мільярдів людей, воно й стало словом року.

У 2020-му "локдаун" використовували понад 250 тисяч разів. У той час, як торік близько чотирьох тисяч.

До списку найчастіше вживаних слів у 2020-му потрапили також "самоізоляція", "соціальна дистанція", "коронавірус".

У словник додали й інші терміни, що не пов'язані з коронавірусом та пандемією. Зокрема, megxit (рішення принца Гаррі та Меган Маркл відмовитися від посади старших членів королівської родини), BLM - Black Lives Matter (антирасистський рух, що показав можливість соціального прогресу навіть у розпал кризи охорони здоров'я).

А також слова з інтернет-трендів: TikToker і TikToking як спосіб життя для покоління Z (люди, народжені у проміжку 1995-2005 років) і "мукбанг" (відео, коли блогер спілкується з аудиторією під час приймання їжі. Походить із Кореї).

У 2019 році словом року став "КЛІМАТИЧНИЙ СТРАЙК (climate strike).

Серед інших слів 2019 року, зокрема, такі: вони, апсайклінг, надзвичайна кліматична ситуація, екзистенційний. За матеріалами The Village Україна