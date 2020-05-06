Ломаченко з Усиком знявся у фільмі РПЦ і заявив про "єдиний народ" (Відео)

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик знову змушують Інтернет говорити про них, але цього разу не через спорт. Вони знялися у документальному фільмі монастиря Російської православної церкви (РПЦ) Корсунська пустинь.

Ломаченко заявив, що завжди вважав росіян, українців та білорусів "єдиним народом".

"По суті ми є одним народом. Для мене з дитинства не було поняття Росія, Україна, Білорусь. У мене не було поняття, що це інші люди, або інша країна, межа якась. Я весь час думав про те, що ми - єдиний народ. Ми всі - православні християни, і ми живемо усі на одній землі, а сьогодні нам намагаються підмінити принципи і віру", - сказав спортсмен.

Документальний фільм "Здрастуй, брат! Христос Воскрес" опублікувано на YouTube-каналі монастиря Корсунська пустинь.

У січні 2020 року Ломаченко оскандалився тим, що опублікував в Instagram відео з російським спецназом. Пізніше він вибачився у віршованій формі.

Бій Ломаченка проти Теофімо Лопеса був перенесений через пандемію коронавірусної інфекції. Він планувався на 30 травня, тепер його можуть організувати не раніше осені.

За матеріалами ТСН.ua