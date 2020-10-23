Материалы о сыне Байдена: Сенат США вызвал на дачу показаний глав Твиттера и Фейсбука

Сенат США вызвал на дачу показаний глав Твиттера и Фейсбука по поводу материалов о сыне кандидата в президенты Джо Байдена Хантера. Республиканцы Сената настаивают на том, что соцсети ввели цензуру в отношении недавнего материала таблоида Нью-Йорк Пост.

Сторонники президента Дональда Трампа в Сенате настаивают на том, что Твиттер и Фейсбук зацензурировали публикацию таблоида Нью-Йорк Пост — на прошлой неделе в газете вышел материал, в котором утверждалось, что редакцию получила копии имейлов с жесткого диска ноутбука сына Джо Байдена Хантера, который он, как утверждается, отнес в магазин ремонта в штате Дэлавер и никогда не забрал обратно. В имейлах, достоверность которых Нью-Йорк Пост не подтвердил, утверждается, как Джо Байден использовал свое политическое влияние, будучи вице-президентом США, чтобы способствовать бизнес-сделкам сына Хантера в Китае и Украине. Ни одно другое СМИ не смогло подтвердить историю таблоида. Твиттер изначально заблокировал ссылки на публикацию Нью-Йорк Пост как дезинформацию, но потом изменил решение и принес извинения. Фейсбук отметил материал как непрошедший фактчекинг третьей стороной. ФБР сейчас проводит расследование на предмет того, что эта публикация могла стать результатом намеренного вброса дезинформации, главным образом, через личного юриста Трампа Руди Джулиани.

Республиканцы Сената намерены обвинить Твиттер и Фейсбук в предвзятости в отношении консервативных медиа, а сенатор Тед Круз называет это вмешательством в выборы.

По материалам Эхо Москвы