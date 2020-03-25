Міжнародний інститут преси запускає ресурс моніторингу нападів на журналістів на тлі зусиль щодо подолання пандемії

Міжнародний інститут преси (IPI) сьогодні запускає нову веб-сторінку для відстеження нападів на журналістів та обмеження свободи друку на тлі зусиль щодо подолання поточної пандемії COVID-19.

"Під час цієї кризи вільний потік новин та інформації важливіший. ніж будь-коли », - сказав директор адвокатури ІПВ Раві Р. Прасад.

«Незалежні ЗМІ надають важливу інформацію для громадськості та забезпечують відкритий діалог щодо заходів, що вживаються для боротьби з вірусом. Більше того, існує гострий ризик того, що авторитарно налаштовані уряди використають нинішню ситуацію як привід для стримування свободи преси далеко за межі поточної кризи. Тому ми повторюємо свою прихильність до моніторингу порушень свободи преси, незважаючи на пандемію, а через неї ".

IPI закликає всі держави захищати журналістів та вільний потік новин та інформації. Про це повідомляється на сайті організації.