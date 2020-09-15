Мобільний додаток "ВКонтакте" збирає дані українських користувачів для спецслужб РФ, - РНБО

Оновлена робота проксі в мобільному додатку "ВКонтакте" має на меті збір спецслужбами Російської Федерації даних про громадян України.

Про це повідомила пресслужба Ради національної безпеки та оборони України з посиланням на заступника секретаря РНБО Сергія Демедюка.

"З моменту застосування санкцій ми бачимо періодичне поширення інформації про відновлення доступу до цієї соцмережі на території України, навіть попри на нестабільну роботу проксі. Ми впевнені, що цей додаток використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений", - заявив Демедюк.

За його словами, активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці України.

Демедюк також додав, що активізація роботи додатку має на меті не надання користувачеві доступу до соціальної мережі без застосування додаткових сервісів для оминання санкцій, а збір даних громадян України та поширення дезінформації для впливу на громадську думку і маніпулювання нею.

"Такі дії зазвичай проводяться напередодні визначних подій. Нині це проведення в Україні місцевих виборів", - сказав заступник секретаря РНБО.

Нагадаємо, вчора Ткаченко розпорядився перевірити інформацію про відновлення роботи в Україні забороненої російської соцмережі "Вконтакте". За матеріалами Інформатор.press