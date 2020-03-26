Mozilla пропонує нову модель фінансування сайтів

24 березня, в своєму блозі компанія Mozilla запропонувала користувачам Firefox стати учасниками тестування сервісу "Firefox Better Web with Scroll", який націлений на нову модель фінансування сайтів.

Мета проекту - можливість використання платної підписки для фінансування створення контенту. Це повинно дозволити власникам сайтів обійтися без реклами. Сервіс організований спільно з проектом Scroll.

Модель виглядає приблизно так: користувач оплачує підписку на сервіс і може переглядати сайти, які приєдналися до Scroll, без реклами. Близько 40% від отриманих коштів перераховується власникам сайтів.

На даний час, тестування є тільки для користувачів із США. Щоб стати учасником програми, необхідна установка спеціального розширення в браузер.