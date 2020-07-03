На 8 станциях киевского метро запустили 4G - КГГА

На 8 станциях киевского метрополитена запустили мобильную связь стандарта 4G. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Ее наладили на станциях "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что это стало возможным благодаря договору между операторами и КП "Киевский метрополитен". Операторы получили право на модернизацию части оборудования на станциях метро к стандарту 4G.

"Проект сложный и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения. Объемы работы большие. Но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке", - сказал городской глава.

Ранее сообщалось, что в начале марта 2020 года мобильные операторы запустили 4G-связь на станции метро "Академгородок". Она стала первой в киевской подземке, где наладили скоростной интернет. По материалам Data.ua